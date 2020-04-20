На Ветеранов петербурженка зарезала мужа во время пьяной ссоры

На Ветеранов петербурженка зарезала мужа во время пьяной ссоры
Удар ножом пришелся в шею. Фото: unsplash

Жительницу Санкт-Петербурга обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему 32-летнему мужу, повлекшем по неосторожности его смерть.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по городу, 29-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел в субботу, 18 апреля, в квартире дома по проспекту Ветеранов. Супруги распивали алкоголь, когда между ними возник конфликт. Внезапно женщина схватила нож и пырнула мужа в шею.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Несмотря на старания врачей, мужчина не выжил.

Правоохранители решают вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения и продолжают расследование дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что алкогольные посиделки закончились поножовщиной в Тосненском районе.

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