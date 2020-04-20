Мужчина хотел убить двух товарищей на Ленинском, не поделив с ними наркотики

Мужчина хотел убить двух товарищей на Ленинском, не поделив с ними наркотики
Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу. Фото: pixabay

Жителя Петербурга обвиняют в покушении на убийство двух лиц. Его заключили под стражу, сообщили в Следственном управлении СК РФ по городу.

Инцидент произошел 13 апреля в продуктовом магазине на Ленинском проспекте. Там обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с двумя знакомыми и напал на них с ножом, пытаясь убить. Однако, он не довел дело до конца, поскольку потерпевшим удалось сбежать.

По версии следствия, ранее все участники произошедшего вместе употребляли наркотики. Ссора произошла из-за того, что они не поделили наркотики, которые собирались приобрести.

Следователи с полицией задержали злоумышленника спустя несколько дней.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, открытого по ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ветеранов петербурженка зарезала мужа во время пьяной ссоры.

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