Путин проведет видеосовещание с экспертами по вопросам коронавируса

Путин проведет видеосовещание с экспертами по вопросам коронавируса
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом. Обсуждение состоится в режиме видеоконференции.

Участие в нем примут ученые-вирусологи, инфекционисты и руководители ведущих российских профильных научно-исследовательских центров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главная цель — понять оценку специалистов, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Эксперты также дадут прогнозы развития ситуации и оценят эффективность лечения и профилактики коронавируса в России.

В начале совещания с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 47 тыс. 121.

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