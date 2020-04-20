Зарплаты курьеров и программистов в Петербурге резко выросли

На рынке труда в Петербурге зафиксирован рост числа вакансий программистов, курьеров и водителей.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru, в период режима самоизоляции на городском рынке труда изменилась ситуация для некоторых профессий. Так, число вакансий в сфере IT выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Более востребованными стали и курьеры (40%) с водителями (26%).

Кроме того, с прошлого года в Петербурге повысились зарплаты у представителей этих профессий. Работодатели предлагают программистам 115 тысяч, а годом ранее они были готовы платить 95 тысяч рублей. Средние зарплаты курьеров выросли почти на 10 тысяч — с 40 тысяч до 49,5 тысяч рублей. Водителям предлагают зарплату в размере 55 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Чаще всего резюме на сайте по поиску работы публикуют сотрудники сферы продаж, административного персонала, начинающие специалисты и студенты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплата курьеров в Петербурге достигает 140 тысяч рублей.