В клинике имени Пирогова несколько десятков человек заболели коронавирусом

Тесты на коронавирус были взяты у 300 сотрудников клиники и у всех пациентов. Фото: pixabay

Тесты на коронавирус были взяты у 300 сотрудников клиники и у всех пациентов. Фото: pixabay

В Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ коронавирус выявили у 35 пациентов и семи работников.

Обо всем стало известно сегодня, 20 апреля. Первых инфицированных там обнаружили еще неделю назад. Тогда диагноз был поставлен десяти пациентам и двум сотрудникам из числа младшего медперсонала.

Как сообщили на сайте университета, заболевшие Covid-19 переведены в больницы, которые специализируются на лечении новой инфекции — больницы №2, 20 и 40 и госпиталь для ветеранов войн.

Прием новых пациентов в клинике приостановили. Сейчас там оказывают медицинскую помощь только тем пациентам, которые находятся в стационаре и требуют неотложного лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за выходные полицейские зафиксировали 73 случая нарушения самоизоляции.