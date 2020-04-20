В Петербурге за выходные полицейские зафиксировали 73 случая нарушения самоизоляции

В Петербурге за выходные полицейские зафиксировали 73 случая нарушения самоизоляции
Правоохранители прерывают прогулки петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге за минувшие выходные правоохранители зафиксировали 73 случая нарушения самоизоляции.

В Петербурге с каждым днем все меньше петербуржцев остаются дома. Стражи порядка вынуждены патрулировать город, чтобы напомнить гуляющим горожанам о введенных ограничительных мерах. Так, сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности горправительства за два дня пресекли более 300 потенциальных нарушений.

В пресс-службе администрации города напомнили, что эпидемические меры выбраны для того, чтобы уменьшить риск при контакте людей друг с другом.

Власти города уверены, что карантин ― это лучший способ избежать распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медицинским работникам. Они могут получить от 300 до 500 тыс. рублей.

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