До 500 тысяч: Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам

До 500 тысяч: Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о выплатах медицинским работникам, заболевшим инфекцией Covid-19 вследствие оказания помощи пациентам.

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Так, медработники, которые заразились новым вирусом, оказывая помощь больным, получат по 300 тыс. рублей.

В случае, если у медработника будет установлена инвалидность, он получит выплату в размере 500 тыс. рублей. В случае его смерти в связи с заражением Covid-19, члены его семьи получат выплату в размере миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что въезд в Санкт-Петербург могут перекрыть блокопостами военных. Однако никаких официальных комментариев по поводу возможного перекрытия города пока нет. Такие меры могут быть приняты в случае угрозы стремительного распространения новой инфекции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов выплаты коронавирус медработники новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина хотел убить двух товарищей на Ленинском, не поделив с ними наркотики
До 500 тысяч: Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам
Петербуржцев попросили оценить качество уборки в районах города
Хранивший в гараже более килограмма наркотиков петербуржец окажется в суде
Ремонтные работы начались на дублере «Сортавалы»
Наряженные в форму медработника и полицейского студенты пошли ...
Петербургский завод Huyndai до 24 апреля будет работать в одну смену
Новых заболевших коронавирусом нашли в шести районах Ленобласти