До 500 тысяч: Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о выплатах медицинским работникам, заболевшим инфекцией Covid-19 вследствие оказания помощи пациентам.

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Так, медработники, которые заразились новым вирусом, оказывая помощь больным, получат по 300 тыс. рублей.

В случае, если у медработника будет установлена инвалидность, он получит выплату в размере 500 тыс. рублей. В случае его смерти в связи с заражением Covid-19, члены его семьи получат выплату в размере миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что въезд в Санкт-Петербург могут перекрыть блокопостами военных. Однако никаких официальных комментариев по поводу возможного перекрытия города пока нет. Такие меры могут быть приняты в случае угрозы стремительного распространения новой инфекции.