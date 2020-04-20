Песков рассказал о ситуации с нехваткой средств для борьбы с Covid-19 в ряде регионов

В некоторых регионах России пока недостаточно средств защиты, коек для больных инфекцией Covid-19 и аппаратов ИВЛ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, по-прежнему остаются области, в которых не на достаточном уровне находится количество устройств, необходимых для лечения коронавируса. Однако для этого есть объективные причины.

Как сообщили РИА Новости, Песков рассказал, что в таких регионах ведется интенсивная работа, в том числе с участием федерального центра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин проведет онлайн-совещание с экспертами по вопросам коронавирусной инфекции. Участие в нем примут ученые-вирусологи, инфекционисты и руководители ведущих российских профильных научно-исследовательских центров. Эксперты дадут прогнозы развития ситуации с Covid-19 в стране.