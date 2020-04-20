В Петербурге полицейские будут ловить нарушителей режима готовности

Администрация Петербурга и МВД подписали соглашение, по которому сотрудники правоохранительных органов начнут привлекать горожан по дополнению в городской закон об обеспечении режима повышенной готовности.

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Документ уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов и министр МВД Владимир Колокольцев. Соответствующее соглашение еще предстоит утвердить у правительства РФ.

Предполагается, что петербуржцам, нарушившим режим готовности, будет грозить штраф в размере до четырех тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 30 -40 тыс. рублей, а юридические лица от 200-300 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за выходные правоохранители зафиксировали 73 случая нарушения самоизоляции. Все меньше горожан остаются дома. соблюдая ограничительные меры.