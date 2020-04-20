Дело прекращено: две медицинские маски спасли петербургского бизнесмена от наказания

В суд был предоставлен чек, который свидетельствовал о продаже масок. Фото: pixabay

В суд был предоставлен чек, который свидетельствовал о продаже масок. Фото: pixabay

В Петербурге Куйбышевский районный суд прекратил производство по делу в отношении предпринимателя, которого хотели наказать за продолжение работы во время самоизоляции.

Обо всем стало известно сегодня, 20 апреля. Магазин, расположенный в Апраксином переулке, продолжал работать, несмотря на все запреты на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Там продавались материалы для тату.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, спасти предпринимателя смогли две медицинские маски.

В ходе судебного заседания был предоставлен товарный чек от 11 апреля, в котором, помимо других товаров, были медмаски. Также в нем было указано, что получить товары нужно в дистанционном формате — из пункта выдачи заказов.

В результате производство было прекращено в связи с отсутствием состава, так как санитарно-гигиенические маски есть в перечне товаров первой необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейские будут ловить нарушителей режима готовности.