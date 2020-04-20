Водитель такси, напавший на салон связи на Среднеохтинском, проведет два года в колонии

В Петербурге молодого таксиста признали виновным в вооруженном нападении на салон сотовой связи. Гособвинение по уголовное делу поддержала прокуратура Красногвардейского района.

Преступный инцидент произошел 13 сентября прошлого года в доме №25 по Среднеохтинскому проспекту. По данным следствия, 23-летний мужчина, находясь в салоне сотовой связи «Связной», напал на продавца-консультанта и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать деньги из кассы.

Как сообщили в прокуратуре города, из салона злоумышленник вынес 149 тыс. рублей.

В результате суд признал мужчину, работающего водителем такси, виновным. Теперь он отправится в колонию общего режима на два года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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