Хранивший в гараже более килограмма наркотиков петербуржец окажется в суде

В Петербурге будут судить петербуржца, которого обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Обо всем стало известно сегодня, 20 апреля. По данным следствия, местный житель хранил наркотические вещества в гараже, расположенном в Красносельском районе. В ходе обыска сотрудники правопорядка изъяли оттуда более 1,5 кг запрещенных веществ.

Как сообщили в прокуратуре города, уголовное дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские нашли в такси более килограмма наркотика. В салоне они обнаружили пакет с белым порошком. Машину остановили в Выборгском районе Ленинградской области.