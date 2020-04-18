Полиция нашла в такси на Скандинавии более килограмма наркотика

На 132 км автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД остановили Chevrolet Cruze с символикой популярного агрегатора такси. В салоне был обнаружен пакет с белым порошкообразным веществом.

Пакет хранился под сиденьем пассажира. Экспертиза показало, что вещество массой более 1 кг — смесь, содержащая наркотическое вещество.

За рулем такси находился 37-летний водитель, проживающий в Выборге. На пассажирском сидении был 47-летний житель Выборга, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств. В отношении водителя и пассажира составлены административные протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Васильевском острове нашли партию наркотиков.