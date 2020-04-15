В квартире на Васильевском нашли крупную партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фото: pixabay.com

В квартире одного из домов на улице Вадима Шефнера в Василеостровском районе Петербурга в ходе обыска обнаружено 150 граммов наркотических веществ.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нанесли визит мужчине, проживающему по этому адресу, во вторник, 14 апреля, в рамках возбужденного ранее уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. В квартире оказалось значительное количество синтетических наркотиков разных видов, в общей сложности, около 150 граммов.

Как сообщают в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и области, сейчас 39-летний подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержали мужчину, который поймал попутку, а после стал угрожать водителю холодным оружием.