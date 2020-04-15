В Ленобласти задержали пассажира автомобиля, который угрожал водителю ножом

В Ленобласти задержали пассажира автомобиля, который угрожал водителю ножом
Мужчина задержан и доставлен в отдел. Фото: pixabay.com

Изначально нападавший словил попутку.

Происшествие произошло в Гатчине, на Пушкинском шоссе, ночью, 5 апреля. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что подвозил мужчину на своем автомобиле. Во время движения, неблагодарный попутчик решил достать нож и начал им угрожать. В результате, водителя выгнали из собственного автомобиля и скрылись. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Угнанный транспорт удалось оперативно обнаружить в тот же день. Злоумышленника в нем обнаружено не было. Начались розыскные работы.

Подозреваемого удалось обнаружить и задержать правоохранителям 14 апреля в поселке Учхоз. Им оказался 29-летний гражданин Омской области.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбойник напал на мужчину на Искровском, а потом вернулся за ним.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть разбой уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Васильевском нашли крупную партию наркотиков
Больше 120 человек заболели коронавирусом в хостеле в Ленобласти
На Фомина у пьяного петербуржца отобрали пустую сумку за долги
В Ленобласти зафиксировано 105 новых случаев коронавируса
Риск заразиться от медиков для петербуржцев старше 65 сведен к минимуму
В Пулково прибывших из Нью-Йорка встретит спецбригада
Все больше петербуржцев хотят стать волонтерами
Две предприимчивых петербурженки предстанут перед судом за аферу по продаже шуб