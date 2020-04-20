Водитель Volkswagen погиб после столкновения с попутной фурой у Володарского моста

Водитель Volkswagen погиб после столкновения с попутной фурой у Володарского моста
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen въехал в попутный большегруз.

Авария случилась в понедельник, 20 апреля, около 15:44 у дома №6 на Ивановской улице. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель иномарки въехал в фуру с прицепом. В результате мужчина за рулем легковушки погиб на месте. На вид ему 30 лет.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Лесном проспекте. Дорогу не смогли поделить трамвай и легковой автомобиль.

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