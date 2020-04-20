Сеть «Петербургские аптеки» внезапно сменила генерального директора

Сеть объединяет 86 аптек во всех районах города. Фото: Baltphoto

Сеть объединяет 86 аптек во всех районах города. Фото: Baltphoto

«Петербургские аптеки» внезапно сменили гендиректора. Акционерное общество владеет сетью из нескольких десятков аптек.

Совет директоров АО решил отменить свое же решение от 31 марта текущего года об избрании Елены Давыдовой генеральным директором компании и расторгнуть с ней трудовой договор.

Как сообщило Агентство Бизнес Новостей, исполняющим обязанности гендиректора «Петербургских аптек» назначена Светлана Керина, которая до Давыдовой руководила компанией.

«Петербургские аптеки» полностью принадлежат городу. На официальном сайте сети говорится, что она объединяет 86 аптек во всех районах Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор одной из петербургских организаций задолжал сотрудникам почти два миллиона. Прокуратура выяснила, что компания не выплатила зарплаты 51 работнику.