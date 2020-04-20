На Светлановском после ДТП образовалась пробка

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает «Мойка 78», ссылаясь на очевидцев. Все случилось на углу улицы Орбели и Светлановского проспекта. Там столкнулись два автомобиля, в результате чего было затрудненно движение не участке дороги. Теперь проехать не могут ни автобусы, ни троллейбусы. Отмечается, что серьезных повреждений машины не получили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобилисты дожидаются сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Volkswagen погиб после столкновения с попутной фурой у Володарского моста. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель иномарки въехал в фуру с прицепом. В результате мужчина за рулем легковушки погиб на месте. На вид ему 30 лет.