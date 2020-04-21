Университет Хопкинса: число зараженных COVID-19 в мире достигло почти 2,5 млн человек

В десятку по наибольшему числу зараженных также входят Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Фото: pixabay.com

В десятку по наибольшему числу зараженных также входят Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Фото: pixabay.com

По данным американского университета Хопкинса, собирающего статистику по заболеваемости коронавирусом во всем мире, количество зараженных приблизилось к 2,5 миллионам человек.

Согласно информации к утру 21 апреля в мире зарегистрирован 2 475 841 случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Заражение обернулось летальным исходом для 170 261 человека. В десятке лидеров по количеству заболевших на первом месте, с большим отрывом, по-прежнему США, где свыше 786 тысяч человек с коронавирусом и более 42 тысяч погибших.

За Америкой следуют Испания и Италия, где на 200 210 и 181 228 зараженных приходится 20 852 и 24 114 погибших соответственно. Китай, где зародилась пандемия, располагается на 8-й строчке: там 83 826 заболевших и 4 636 летальных случаев. Замыкает антирейтинг Россия, где 47 121 пациентов с подтвержденным коронавирусом, и 405 человек умерло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 20 апреля в Москве скончались 29 пациентов с COVID-19.