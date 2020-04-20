В Москве от коронавируса скончались 29 человек

У всех были сданы тесты на инфекцию, результаты положительные.

Об этом стало известно 20 апреля. Обо всем сообщает оперативный штаб. В Москве за последние сутки от коронавируса умерли 29 человек. У них были сданы тесты, результаты – положительные. Самому молодому скончавшемуся пациенту – 31 год, самому пожилому – 94. У большинства граждан были хронические заболевания.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 434. 233 пациента – жители Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Он заявил, что необходимо вызывать врача, когда температура поднялась выше 38,5 градусов. При этом врач отметил, что речь идет о внезапно ухудшившемся самочувствии.