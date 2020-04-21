Во вторник в Петербург возвращается тепло и солнце

Во вторник в Петербург возвращается тепло и солнце
В конце апреля в Петербурге все же ощущается потепление. Фото: Baltphoto

Несмотря на затяжную прохладную погоду, весна вступает в свои права даже в Северной столице: воздух прогревается, солнце появляется все чаще и чаще.

Во вторник, 21 апреля, петербуржцев порадует необыкновенно теплая погода. Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов.

Ветер при этом пока не меняет свое направление и остается северным и северо-западным, но умеренным, без порывов. Синоптики также прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Осадков сегодня не предвидится. В ближайшие два дня погода будет аналогичной, но немного прохладнее, до +8…+9 градусов тепла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тепло во вторник приходит на смену дождливому и ветреному началу рабочей недели.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погода санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина замахнулся «гранатой» на охраника в магазине на Ветеранов
Задержан виновник смертельного ДТП на Краснопутиловской
В Москве трое пациентов с COVID-19 вылечились после переливания плазмы
В Петербурге среди детей, зараженных коронавирусом, не выявлено тяжелых случаев
В Пулково отменили 22 рейса по России
На Петербургской товарно-сырьевой бирже резко упали оптовые цены на бензин
Массовое ДТП на Литейном мосту спровоцировало пробку
Трамваи №№ 36 и 52 изменили маршрут из-за аварии на теплосети