Во вторник в Петербург возвращается тепло и солнце

В конце апреля в Петербурге все же ощущается потепление. Фото: Baltphoto

В конце апреля в Петербурге все же ощущается потепление. Фото: Baltphoto

Несмотря на затяжную прохладную погоду, весна вступает в свои права даже в Северной столице: воздух прогревается, солнце появляется все чаще и чаще.

Во вторник, 21 апреля, петербуржцев порадует необыкновенно теплая погода. Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов.

Ветер при этом пока не меняет свое направление и остается северным и северо-западным, но умеренным, без порывов. Синоптики также прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Осадков сегодня не предвидится. В ближайшие два дня погода будет аналогичной, но немного прохладнее, до +8…+9 градусов тепла.