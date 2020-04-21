В Пулково отменили 22 рейса по России

Сегодня, 21 апреля, пассажиры ряда внутренних рейсов не смогут улететь из Пулково.

Согласно информации с электронного табло петербургского аэропорта Пулково, в городе придется остаться пассажирам, которые планировали улететь в Оренбург, столицу, Архангельск, Самару, Тамбов, Краснодар, Вологду, Калининград, Челябинск, Казань, Симферополь и ряд других городов.

Среди авиакомпаний, отменивших свои рейсы, в частности были RedWings, Smartavia, «Аэрофлот», «Руслайн», «Уральские авиалинии», «ЮТейр», S7, SAS, «Якутия».

Напомним, то все международные рейсы были приостановлены из-за эпидемии коронавируса в мире. Рейсы по России также частично отменяют из-за низкого спроса. Некоторые авиакомпании полностью прекратили полеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» больше не продает билеты за рубеж.