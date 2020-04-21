В Москве трое пациентов с COVID-19 вылечились после переливания плазмы

Троих пациентов с новой коронавирусной инфекцией выписали из больниц после переливания плазмы с антителами к COVID-19. Они полностью выздоровели.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя Мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, медики отмечают, что пациенты, которым переливают плазму крови вылечившихся от коронавируса, быстрее выздоравливают, а болезнь проходит без серьезных осложнений.

По словам Раковой, двоих зараженных выписали через десять дней после переливания донорской плазмы, а третьего — через две недели.

Издание отмечается, что сдать свою плазму крови может переболевший коронавирусом человек в возрасте от 18 до 55 лет. При этом у него не должно быть других хронических заболеваний, а также ВИЧ и гепатитов В и С.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в реанимации из-за COVID-19 находятся 46 пациентов.