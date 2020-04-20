В Петербурге в реанимации из-за COVID-19 находятся 46 пациентов

Ближайший месяц станет показательным в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Ближайший месяц станет показательным в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Далеко не у всех болезнь проходит легко и бессимптомно.

Всего в реанимациях в тяжелом состоянии лежат 46 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 28 пациентов. Печальную статистику привел председатель Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец в эфире телеканала 78.ru.

Согласно последней обновленной информации оперативного штаба, в городе зафиксировано 1760 случаев коронавирусной инфекции. Одолеть болезнь, выздороветь и выписаться из стационаров смогли 245 пациентов. Летальных случаев от коварной болезни зарегистрировано 7. Только за последние сутки тесты на наличие болезни в организме прошли 9222 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно главное правило при лечении тяжелой формы коронавируса. Пациент прежде всего должен сохранять спокойствие.