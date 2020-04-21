Мужчина замахнулся «гранатой» на охраника в магазине на Ветеранов

Мужчина замахнулся &#171;гранатой&#187; на охраника в магазине на Ветеранов
Неизвестные попытались ударить охранника предметом, похожим на гранату. Фото: pixabay.com

В полицию Кировского района Петербурга обратилась директор одного из магазинов на проспекте Ветеранов. Женщина сообщила об обнаружении неизвестного взрывного устройства.

По предварительным данным, днем 20 апреля двое неизвестных решили обчистить магазин на Ветеранов, но были остановлены. В ходе конфликта с охранником они попытались ударить его предметом, похожим на гранату Ф-1. После чего бросили неизвестное устройство у урны и скрылись.

«Проведенной проверкой установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению задержан 28-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию позвонил неизвестный и пригрозил, что взорвет гранату в квартире на Ленинградском шоссе.

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