Пьяный мужчина заявил в полицию о бомбе в доме на Энергетиков

Пьяный мужчина заявил в полицию о бомбе в доме на Энергетиков
Злоумышленник позвонил в полицию и заявил о предстоящем теракте. Фото: pixabay

Житель Красногвардейского района Петербурга заявил в полицию о предстоящем теракте в соседнем доме. Сообщение оказалось ложным.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в понедельник, 20 апреля. Петербуржец, будучи в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу 112 и заявил, что в одном из домов по проспекту Энергетиков скоро взорвется бомба.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели дом, в котором якобы намечался теракт, но так и не нашли взрывного устройства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит наказание из-за заведомо ложного доноса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка рассказала о заминированном офисе на Дрезденской. Выборгском районе Северной столицы появилась информация о мужчине, пообещавшем взорвать офис задолжавшего его родственнице мужчине.

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