В Ленобласти мужчина сдал краденые детали с поездов на металлолом

Сотрудники транспортной полиции поймали подозреваемого в краже железнодорожных деталей с колесных пар вагонов в Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, 39-летний безработный мужчина проник на ж/д станцию Оредеж в Лужском районе и скрутил с вагонов девять упорных крышек буксовых узлов, предназначенных для защиты и контроля внутренних элементов колесных пар.

Мужчина погрузил детали в свою машину и отвез их в пункт приема черного металла. Однако получить деньги за украденные детали у него так и не получилось: мужчину задержали во время сдачи.

Известно, что ранее злоумышленника задерживали за совершение кражи и грабежа. Сейчас ему грозит лишение свободы до двух лет по статье о краже.

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