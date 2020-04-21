Октоберфест отменили из-за пандемии коронавируса

Октоберфест отменили из-за пандемии коронавируса
Октоберфест отменили из-за высокого риска заражения коронавирусом. Фото: pixabay

Из-за пандемии COVID-19 баварские власти официально отменили ежегодный фестиваль пива Октоберфест, который должен был состояться в Мюнхене сентябре-октябре этого года.

Как сообщает Bild, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил на пресс-конференции в Мюнхене, риск заразиться на фестивале, который ежегодно собирает миллионы людей, будет слишком велик и власти не могу позволить появиться новому очагу заражения коронавирусом. Кроме того, сотрудники не смогут работать в защитной одежде, маске и перчатках.

По словам бургомистра Мюнхена Дитера Райтера, решение об отмене фестиваля является правильным, несмотря на то, что его было трудно принять. Помимо этого, на Октоберфест съезжаются не только немцы, но и иностранцы со всего мира, что также увеличивает риск заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калифорнии отменили фестиваль Comic-Con из-за коронавируса.

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