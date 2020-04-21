Крепость в Копорье готовится к реставрации в Ленобласти

В Ленинградской области проведут масштабные работы по реставрации Копорской крепости, являющейся объектом культурного наследия. На первом этапе отреставрируют приворотный комплекс, а затем — Спасо-Преображенский собор.

Как сообщили в областном правительстве, глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой заявил, что сейчас специалисты дорабатывают проект противоаварийных работ на приворотном комплексе. Работы на этом участке начнутся после утверждения проекта. Предполагается, что они займут 3-4 месяца.

Кроме того, в скором времени будет разработан проект на проведение противоаварийных и консервационных работ на Спасо-Преображенском соборе, который также входит в состав крепости.

Областные власти рассчитывают на финансирование работ по сохранению собор за счет федеральных средств на сумму 105 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК изучит данные о некачественной реставрации крепости Копорье в Ленобласти.