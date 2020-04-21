Трамвайное движение на Шлиссельбургском проспекте закрыто не будет

Трамвайное движение на Шлиссельбургском проспекте закрыто не будет
Трамваи не изменят маршруты. Фото: ttransport.ru

Трамваи продолжат ходить в прежнем режиме.

Участок трамвайных рельсов от проспекта Обуховской обороны до Прибрежной улицы не будет закрыт для движения дорожными службами. Ранее, планировалось, что уже с 5:00 22 апреля начнутся ремонтные работы. Продлиться они должны были до 5:00 10 мая. Изменения движения по Шлиссельбургскому проспекту затронули бы трамваи №24 и №27. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Причины отмены не сообщаются, как и предполагаемый перенос работ.

Всю информацию об изменения работы транспорта, петербуржцы могут оперативно получить на сайте «Горэлектротранс» — electrotrans.spb.ru, а также на официальных страницах организации в социальных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамваи №№ 36 и 52 изменили маршрут из-за аварии на теплосети. Подробности аварии пока не сообщаются.

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ГУП «Горэлектротранс» отмена закрытия движения трамваи
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