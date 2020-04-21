Трамваи №№ 36 и 52 изменили маршрут из-за аварии на теплосети

Во вторник, 21 апреля, в Северной столице изменили маршрут следования трамваи №36 и №52 в связи с аварией на теплосети.

Об этом gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Движение вышеперечисленных трамвайных маршрутов по проспекту Стачек возле проспекта маршала Жукова будет остановлено до окончания ремонтных работ. Подробности аварии неизвестны.

Напомним, что трамвай №36 следует в объезд по улице Маршала Казакова, а трамвай №52 — до конечной остановки «Проспект Стачек, 111».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что троллейбусы и трамваи в Санкт-Петербурге переходят на усиленный режим работы. Изменения вступили в силу 20 апреля и коснулись десяти маршрутов наземного электротранспорта. Речь идет о двух трамваях №№ 25, 65, и восьми троллейбусах №№ 2, 14, 15, 18, 29, 32, 40, 43.