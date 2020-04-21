Сообщения о вводе войск в Чечню опровергли в ЮВО

В Южном военном округе опровергли сообщения СМИ о том, что в Чечню ввели дополнительные войска и развернули палаточные городки.

В пресс-службе ЮВО заявили РИА Новости, что информация о том, что на территорию республики перебросили дополнительные войска, является ложной. По его словам, военные не привлекались ни к каким мероприятиям, речь о которых шла в сообщениях СМИ.

В ЮВО также заявили, что дислоцированная в регионе мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянной дислокации.

Информация о вводе войск в Чечню была опубликована «Новой газетой». Издание сообщало, ссылаясь на местных жителей, что войска якобы введены в Надтеречный район Чечни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти военные медики развернули мобильный госпиталь. Госпиталь рассчитан на 100 пациентов.