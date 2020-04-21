Сообщения о вводе войск в Чечню опровергли в ЮВО

Сообщения о вводе войск в Чечню опровергли в ЮВО
Дополнительные войска никто не вводил. Фото: pixabay

В Южном военном округе опровергли сообщения СМИ о том, что в Чечню ввели дополнительные войска и развернули палаточные городки.

В пресс-службе ЮВО заявили РИА Новости, что информация о том, что на территорию республики перебросили дополнительные войска, является ложной. По его словам, военные не привлекались ни к каким мероприятиям, речь о которых шла в сообщениях СМИ.

В ЮВО также заявили, что дислоцированная в регионе мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянной дислокации.

Информация о вводе войск в Чечню была опубликована «Новой газетой». Издание сообщало, ссылаясь на местных жителей, что войска якобы введены в Надтеречный район Чечни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти военные медики развернули мобильный госпиталь. Госпиталь рассчитан на 100 пациентов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
чечня южный военный округ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Режиссер Иван Щеголев стал жертвой коронавируса
Беглов допустил возможность введения пропускного режима в Петербурге
Петербуржцев с вертолета призвали сидеть дома
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Сообщения о вводе войск в Чечню опровергли в ЮВО
Больнице Святого Георгия передали 5 тысяч защитных костюмов
Цветы: выбираем идеальный букет
Врач: пик коронавируса в Петербурге случится в майские праздники