Эрмитаж лишился 50% годового дохода из-за коронавируса

Государственный Эрмитаже потерял примерно половину своего годового дохода ща время с момента закрытия всех музеев в России — 17 марта.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что он не собирается называть точную сумму потерянных средств, лишь отметив, что это половина бюджета. По словам Пиотровского, сейчас весь бюджет музея уходит на зарплаты сотрудникам и обслуживание музея, передает «Интерфакс».

Он добавил, что сейчас они ведут переговоры с правительством насчет компенсации потери, которую они понесли.

Директор Эрмитажа также сообщил, что при худшем развитии ситуации, сокращение доходов может негативно повлиять на зарплаты работников музея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эрмитаж показал музейных котов на самоизоляции. От них передали привет всем петербуржцам, которые находятся сейчас дома.