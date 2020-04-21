Эрмитаж лишился 50% годового дохода из-за коронавируса

Эрмитаж лишился 50% годового дохода из-за коронавируса
Эрмитаж. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Государственный Эрмитаже потерял примерно половину своего годового дохода ща время с момента закрытия всех музеев в России — 17 марта.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что он не собирается называть точную сумму потерянных средств, лишь отметив, что это половина бюджета. По словам Пиотровского, сейчас весь бюджет музея уходит на зарплаты сотрудникам и обслуживание музея, передает «Интерфакс».

Он добавил, что сейчас они ведут переговоры с правительством насчет компенсации потери, которую они понесли.

Директор Эрмитажа также сообщил, что при худшем развитии ситуации, сокращение доходов может негативно повлиять на зарплаты работников музея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эрмитаж показал музейных котов на самоизоляции. От них передали привет всем петербуржцам, которые находятся сейчас дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил пиотровский новости спб потеря доходов эрмитаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эрмитаж лишился 50% годового дохода из-за коронавируса
Боец PFL Гольцов рассказал, чем занимается на самоизоляции
Разбойники связали мужчину и обчистили его квартиру в Колпино
В Ленобласти несовершеннолетняя девушка погибла, принимая ванну
Стройплощадки «Котлин» и «Бронка» стали собственностью ...
Производители продуктов просят ввести мораторий на скидки в магазинах
Сбербанк озвучил свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России
УЕФА выплатит компенсацию стадионам, принимающим ЕВРО-2020