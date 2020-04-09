Эрмитаж показал музейных котов на самоизоляции

Животные чувствуют себя хорошо – они вкусно едят и иногда играют с сотрудниками музея.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Пушистые стражи Эрмитажа». Коты, проживающие в музее, не остались без внимания. Их продолжают кормить, балуя всякими вкусностями, а также играть с ними. На ролике видно, как малыши рады посетителям. От них передали привет всем петербуржцам, которые находятся сейчас дома.

Отмечается, что питомцы ищут свой дом, поэтому после окончания введенного режима сотрудники Эрмитажа будут рады, если котов заберут новые семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж и Русский музей вошли в топ-100 самых посещаемых музеев мира. Лидером перечня стал Лувр, который в прошлом году посетили 9,6 миллионов человек.