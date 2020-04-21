В Финляндии масштаб пандемии COVID-19 определят, исследовав сточные воды

Министерство здравоохранения и социального развития Финляндии собирается исследовать пробы сточных вод, чтобы выявить масштабы пандемии нового коронавируса.

Как сообщает служба новостей Yle, результаты исследования сточных вод в разных регионах Финляндии должны показать уровень распространения коронавируса.

Специалист ведомства Тарья Питкянен рассказала, что с помощью стандартного теста на коронавирус можно определить наличие индивидуального вируса в организме человека, однако исследование сточных вод сможет показать масштаб распространения вируса в разных частях Суоми.

Сотрудники министерства уже приступили к забору образцов на станциях очистки бытовых сточных вод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начались клинические исследования препаратов от COVID-19 в России. Речь идет о препаратах «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир».