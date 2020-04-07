Начались клинические исследования препаратов от COVID-19 в России

Речь идет о препаратах «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир».

Испытывать лекарства на больных коронавирусом будут исключительно с их письменного разрешения. Пациенты при этом будут находиться в ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Исследования проводятся по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Гидроксихлорохин» и «Мефлохин» обычно показаны для лечения малярии. «Калидавир» — отечественное противовирусное лекарство, входящее в терапию по лечению ВИЧ.

Коронавирус продолжает распространяться по России. В данный момент официально зарегистрировано 7497 случаев COVID-19. Из них 494 пациента смогли выздороветь, а 58 умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве оценили ситуацию развития коронавируса в России. Спрогнозировать пик заболеваемости пока невозможно.