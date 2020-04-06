В Минздраве оценили ситуацию развития коронавируса в России

В Минздраве оценили ситуацию развития коронавируса в России
Когда распространение инфекции достигнет пика, неизвестно. Фото: pixabay.com

По словам главы российского Министерства здравоохранения Михаила Мурашко, оценить эффект мер, принятых в рамках противодействия коронавирусной инфекции, удастся на следующей неделе.

Когда и каким будет пик заболевания, спрогнозировать, по крайней мере, на данный момент, не представляется возможным. Тем не менее, подчеркивает Мурашко, он будет зависеть от принятых в последнее время мер. Глава Минздрава также отметил, что введенные меры уже сейчас показывают маленький, но результат, передает ТАСС.

Министр здравоохранения рассказал и о том, что количество «тяжелых» пациентов, к сожалению, увеличивается, как и общее число случаев. В связи с этим, заявил Мурашко, в стране активно идет мобилизация системы здравоохранения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство утвердило меры по спасению экономики в сложный период, спровоцированный пандемией коронавируса COVID-19.

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