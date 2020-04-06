Правительство России утвердило меры по спасению экономики в период коронавирусного кризиса

Правительство России утвердило меры по спасению экономики в период коронавирусного кризиса
Кабинет министров также упростил порядок представления компаниям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и взносов. Фото: pixabay.com

Кабинет министров утвердил меры, призванные позволить устойчивое развитие российской экономики в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

В частности, постановление затрагивает компании и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от эпидемии. Так, сроки предоставления налоговых деклараций и прочих расчетов, время подачи которых приходится на март-май текущего года, продлили на 3 месяца. Сроки сдачи в налоговую различных документов и пояснений продлили на 20 дней.

Документы, подтверждающие налоговое резидентство граждан, также можно подать в течение следующих трех месяцев. Требования об уплате налогов и других сборов приостановили на полгода. Кроме того, начало налоговых проверок отложили до 1 июня 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России утвердили максимальный размер долга, который позволяет рассчитывать на кредитные каникулы.

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