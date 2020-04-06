Власти России утвердили максимальный размер долга для получения кредитных каникул

Для потребительских кредитов лимит составляет 250 тысяч рублей, для автокредитов - 600 тысяч, для предпринимателей и ипотечников - 1,5 млн. Фото: pixabay.com

Для потребительских кредитов лимит составляет 250 тысяч рублей, для автокредитов - 600 тысяч, для предпринимателей и ипотечников - 1,5 млн. Фото: pixabay.com

В связи с негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию, российское правительство предоставит некоторым заемщикам кредитные каникулы.

Кабинет министров утвердил максимальную сумму долга, которая позволяет рассчитывать на кредитные каникулы. Согласно постановлению, на каникулы могут претендовать граждане, взявшие потребительский кредит на сумму до 250 тысяч рублей или автокредит на сумму до 600 тысяч.

Для предпринимателей и тех, кто взял ипотеку, кредитный лимит, дающий право на отсрочку по выплатам, составляет 1,5 млн рублей. Также кабмин представил разработанную методику подсчета среднемесячного дохода заемщика, который подает заявку на кредитные каникулы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кабинет министров также разработал стресс-тесты для российских компаний.