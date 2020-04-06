Российские власти разработали стресс-тесты для компаний

Один из сценариев предусматривает продление самоизоляции до июня и падение цены на нефть до $20 за баррель, а другой — карантин до сентября и нефть стоимостью $10.

Министерство экономики РФ подготовило и озвучило возможные сценарии, в то время как профильные ведомства должны организовать соответствующие стресс-тесты для системообразующих предприятий страны. По результатам исследований будет составлено представление о текущих проблемах.

Ожидается, что при мягком сценарии восстановление экономической активности в Китае и Южной Корее начнется во втором квартале 2020 года, а в Европе — только с четвертого квартала. Нефть будет стоить около $20, доллар до конца года продержится в районе 80 рублей, пишет РБК.

При более печальной ситуации, и Китай, и Европа вернутся к экономической активности только в четвертом квартале. Тогда нефть может упасть до $10, а курс поднимется до 89 рублей за доллар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФНС ввела мораторий на банкротство более чем для миллиона компаний в РФ.