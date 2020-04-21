В Петербурге нашли место, где отдыхают отмененные маршрутки

В Петербурге нашли место, где отдыхают отмененные маршрутки
Неизвестно, сколько автобусы еще будут невостребованными. Фото: АБН

В настоящее время они не ездят по улицам города.

Всему виной коронавирусная инфекция, которая породила массу ограничений, которые вводит городское правительство, чтобы противостоять заразе.

Логично, что все маршрутки должны где-то находиться. И одно из таких мест удалось найти. Более 20 маршрутных автобуса заметил корреспондент АБН на Витебском проспекте.

Отметим, властями Северной столицы еще 28 марта было отменено 200 коммерческих маршрутов. Позднее, компанию им составили еще 85. Ожидалось, что ограничения продлятся неделю, но режим самоизоляции был продлен до конца апреля. Помимо этого, сократили и количество общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коммерческие автобусы снимут с маршрутов во время нерабочей недели. Позднее, нерабочая неделя превратилась в нерабочий месяц. Действительно ли завершится режим самоизоляции 30 апреля — пока неизвестно.

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