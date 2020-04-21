Назван самый богатый депутат Ленобласти

За 2019 год больше всех заработал Руслан Гайсин — гендиректор ХЕ «Сити 78».

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщается на сайте ЗакСа Ленинградской области. Депутаты раскрыли свои доходы за 2019 год и удалось выяснить, кто из них заработал больше остальных. На первом месте по доходам находится гендиректор ХЕ «Сити 78» и представитель «Справедливой России» Руслан Гайсин. Он смог заработать 114,5 миллионов рублей. Он владеет участками земли, несколькими квартирами и нежилыми постройками, а также мотоциклом.

На втором месте расположился представитель «Единой России» Владимир Петров, еще заработок едва превышает 100 миллионов рублей. Тройку лидеров замывает Дамир Шадаев, гендиректор ООО «Луга-Лес» Дамиру Шадаеву, заработавший 84,5 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соколова назвали самым богатым чиновником Смольного. В 2019 году он заработал 247,9 миллиона рублей.