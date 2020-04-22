В Забайкалье сообщили о крупном пожаре на территории заказника

Огонь вспыхнул во вторник, 21 апреля, на территории природного заказника «Цасучейский бор» в Забайкальском крае. Площадь пожара в тайге превысила 730 гектаров.

Как сообщает региональный Минприроды, на место происшествия направили 89 пожарных и 26 единиц спецтехники. Леса загорелись из-за степного пожара, который происходил неподалеку.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают над установлением виновных в нарушении правил пожарной безопасности, которые повлекли за собой столь крупный пожар.

По данным ведомства на утро 22 апреля, всего в Забайкалье зафиксировано семь пожаров, площадь четырех из них составляет 785 гектаров. Специалисты уже локализовали три пожара на площади 4,1 гектаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям напомнили о закрытых для посещения лесах Ленобласти.