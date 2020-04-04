Жителям напомнили о закрытых для посещения лесах Ленобласти

Жителям напомнили о закрытых для посещения лесах Ленобласти
Особый противопожарный режим введен с 30 марта по 1 мая текущего года. Фото: Pixabay

Правительство Петербурга напомнило о том, что с 31 марта был введен запрет на посещение лесов Ленобласти.

Особый противопожарный режим введен с 30 марта по 1 мая текущего года.

Запрещается посещать лесопарковые зоны и леса. Исключение сделано только для работающих там специалистов и спецтранспорта, сообщили в администрации города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие петербуржцы решили уехать из города и соблюдать режим самоизоляции в Ленобласти. На карантин отправились более миллиона горожан. В связи с этим в Северной столице будут ужесточены мероприятия по карантину.

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