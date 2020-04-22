В Пулково в среду отменено 22 рейса

В петербургском аэропорту отменено 22 рейса. Все международные перелеты Россия приостановила из-за ситуации с новой инфекцией, однако действует и исключение.

Так, сегодня, 22 апреля, отменены вылеты по трем международных рейсам — в Баку, Цюрих и Стокгольм. Исключение действует только для вывозных рейсов за россиянами, которые находятся за границей. Ради безопасности, их сразу же изолируют от окружающих.

Среди отмененных внутренних рейсов — самолеты в Москву, Сочи, Самару, Екатеринбург, Курск и другие города. Речь идет о бортах авиакомпаний Red Wings, «РусЛайн», «ЮТэйр», Smartavia, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково прибывших из Нью-Йорка граждан встретила спецбригада. Их багаж прошел дезинфекцию, а паспортный контроль проводился небольшими группами.