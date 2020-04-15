В Пулково прибывших из Нью-Йорка встретит спецбригада

Сегодня, 15 апреля, на родину возвращаются 60 граждан. Ради безопасности, их необходимо сразу же изолировать от окружающих. Этим займутся специальные группы специалистов. Движение граждан по аэропорту и городу будет взято на контроль.

Изначально, еще в самолете у всех измерят температуру и выяснят состояние самочувствия. Позднее все пассажиры сдадут анализ на коронавирус. После, сотрудники Роспотребнадзора оформят предписания, согласно которым, каждый должен будет соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Также, всех граждан сфотографируют. Это необходимо для пополнения базы городской системы видеонаблюдения, которая сейчас призвана контролировать соблюдение карантина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Багаж прибывших россиян пройдет дезинфекцию, а паспортный контроль будет проводиться небольшими группами таким образом, чтобы не состоялся контакт с другими пассажирами.

Развозка по домам или в другие пункты назначения состоится с помощью автобусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы вернутся домой из Нью-Йорка.