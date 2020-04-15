В Пулково прибывших из Нью-Йорка встретит спецбригада

В Пулково прибывших из Нью-Йорка встретит спецбригада
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 15 апреля, на родину возвращаются 60 граждан. Ради безопасности, их необходимо сразу же изолировать от окружающих. Этим займутся специальные группы специалистов. Движение граждан по аэропорту и городу будет взято на контроль.

Изначально, еще в самолете у всех измерят температуру и выяснят состояние самочувствия. Позднее все пассажиры сдадут анализ на коронавирус. После, сотрудники Роспотребнадзора оформят предписания, согласно которым, каждый должен будет соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Также, всех граждан сфотографируют. Это необходимо для пополнения базы городской системы видеонаблюдения, которая сейчас призвана контролировать соблюдение карантина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Багаж прибывших россиян пройдет дезинфекцию, а паспортный контроль будет проводиться небольшими группами таким образом, чтобы не состоялся контакт с другими пассажирами.

Развозка по домам или в другие пункты назначения состоится с помощью автобусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы вернутся домой из Нью-Йорка.

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