Пожарные Петербурга помогли коллегам тушить пожар в деревне Алакюля

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Огонь вспыхнул среди ночи.

Все произошло в среду, 22 апреля, в деревне Алакюля. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 00:23. К указанному месту выехала дежурная смена области, затем к ним присоединились коллеги из Петербурга. Участие в ликвидации пожара принимали 12 огнеборцев и три спецмашины.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в деревне загорелся частный дом на площади 35 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за час, к 1:25 пламя было потушено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в Северной столице. Огонь вспыхнул в здании администрации Песочного. Спустя полтора часа пожару присвоили ранг №1-БИС из-за угрозы распространения возгорания. В деревянном здании полыхала обшивка.