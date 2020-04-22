В поселке Ворошилово спасатели почти полтора часа тушили дачу и хозпостройку

В Выборгском районе Ленобласти вспыхнули дачный дом и хозяйственная постройка. Пожарные боролись с огнем чуть больше часа.

Все произошло в ночь на среду, 22 апреля, в поселке Ворошилово. Сигнал о пожаре поступил дежурному части в 2:22. К месту ЧП незамедлительно выехали восемь спасателей на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройки горели на площади 36 квадратных метров.

Огнеборцам потребовалось чуть больше часа, чтобы потушить пламя: к 3:39 возгорание ликвидировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в деревне Алакюля. Участие в тушении огня принимали спасатели Ленобасти и Петербурга. Участие в ликвидации пожара принимали 12 спасателей и три спецмашины.