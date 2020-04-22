Трое избили продавца и похитили алкоголь из «Магнита»

Трое избили продавца и похитили алкоголь из &#171;Магнита&#187;
Полиция задержала подозреваемых. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга задержаны двое мужчин и женщина. Их подозревают в похищении алкоголя из магазина «Магнит».

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию днем 21 апреля поступило сообщение о том, что в магазине «Магнит» на Пролетарской улице в Колпино произошло нападение. Трое неизвестных избили продавца и забрали с собой алкоголь.

Подозреваемых удалось задержать в этот же день в сквере на Адмиралтейской улице. Ими оказались жители Колпино: 25-летняя женщина и мужчины 32 лет. Похищенное частично изъято.

Двое из подозреваемых прежде были неоднократно судимы. В отношении злоумышленников составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга трое злоумышленников напали на магазин «Магнит» на улице Бабушкина.

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Трое избили продавца и похитили алкоголь из «Магнита»