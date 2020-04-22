В Волхове на уборщицу напали с молотком и украли ее сумку

В Волхове на уборщицу напали с молотком и украли ее сумку
Молоток. Фото: Pixabаy

В Ленинградской области правоохранители раскрыли разбой в отношении жительницы Волхова.

Согласно информации ГУ МВД по региону, утром во вторник, 21 апреля, волховская полиция получила сообщение о нападении на 52-летнюю женщину, работающей уборщицей в депо.

Стражи порядка установили, что все произошло в парке «Ильинка». Неизвестный мужчина подбежал к женщине, ударил ее молотком по голове и вырвал сумку из рук. После этого он убежал.

Уже через несколько часов подозреваемого доставили в отдел. Им оказался 42-летний безработный житель города. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбойники связали мужчину и обчистили его квартиру в Колпино. В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело против двоих мужчин, которые совершили разбойное нападение в Колпинском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
волхов ленобласть происшествие разбой
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тесты на коронавирус за день в Петербурге сдали 7 471 человек
В Петербурге пик коронавируса ожидают на майские праздники
Дуров предсказал смену цивилизаций из-за коронавируса
Россиянам рассказали, как определить степень защиты маски
Наркомана подозревают в убийстве сожительницы на Софийской. Женщина выпала ...
В Петербурге судят кассиршу из «О’Кея», совершившую хищение ...
В центре Петербурга задержан злоумышленник, вонзивший нож в мужчину
В Волхове на уборщицу напали с молотком и украли ее сумку