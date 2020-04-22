В Волхове на уборщицу напали с молотком и украли ее сумку

В Ленинградской области правоохранители раскрыли разбой в отношении жительницы Волхова.

Согласно информации ГУ МВД по региону, утром во вторник, 21 апреля, волховская полиция получила сообщение о нападении на 52-летнюю женщину, работающей уборщицей в депо.

Стражи порядка установили, что все произошло в парке «Ильинка». Неизвестный мужчина подбежал к женщине, ударил ее молотком по голове и вырвал сумку из рук. После этого он убежал.

Уже через несколько часов подозреваемого доставили в отдел. Им оказался 42-летний безработный житель города. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбойники связали мужчину и обчистили его квартиру в Колпино. В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело против двоих мужчин, которые совершили разбойное нападение в Колпинском районе.